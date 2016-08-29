Кириченко: «Мне сказали, надо было ставить пенальти на Гацкане, а не удалять его за симуляцию»

И.о. главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат поединка пятого тура с «Тереком» (1:2). По словам наставника, желто-синие допустили несколько ошибок, повлиявших на итоговый счет. Также специалист отметил, что не видел эпизода с удалением хавбека Александра Гацкана, однако по мнению очевидцев в ворота грозненцев нужно было ставить пенальти, а не удалять игрока за симуляцию.

– Мы хорошо начали матч. У нас были голевые моменты, забили гол. К сожалению, после этого появилась некоторая расслабленность, которая и привела к тому, что мы проиграли эту игру. «Терек» задавил нас своей активностью и стандартами. Мы же допустили роковые ошибки, которые повлияли на итоговый результат. Да, пытались отыграться, но в меньшинстве это сделать трудно

– Согласны с удалением Гацкана?

– Я не видел этот эпизод, но мне сказали, что был пенальти в ворота «Терека», а не симуляция. В любом случае – это право судьи. Надо смотреть повтор.

– Матч с «Аяксом» повлиял на итог?

– Да. Мы выплеснули много эмоций, отдали все силы. К тому же сегодня по объективным причинам не сыграли наши лучшие футболисты. Не было Наваса и Нобоа. У Сесара проблемы с коленом, у Кристиана тоже некоторые проблемы, плюс вызов в сборную. Надо было поберечь футболистов. На результате сказались и изменения в обороне.