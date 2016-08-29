Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кириченко: «Мне сказали, надо было ставить пенальти на Гацкане, а не удалять его за симуляцию»

Кириченко: «Мне сказали, надо было ставить пенальти на Гацкане, а не удалять его за симуляцию»

29 августа 2016, 09:16
17

И.о. главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат поединка пятого тура с «Тереком» (1:2). По словам наставника, желто-синие допустили несколько ошибок, повлиявших на итоговый счет. Также специалист отметил, что не видел эпизода с удалением хавбека Александра Гацкана, однако по мнению очевидцев в ворота грозненцев нужно было ставить пенальти, а не удалять игрока за симуляцию.

– Мы хорошо начали матч. У нас были голевые моменты, забили гол. К сожалению, после этого появилась некоторая расслабленность, которая и привела к тому, что мы проиграли эту игру. «Терек» задавил нас своей активностью и стандартами. Мы же допустили роковые ошибки, которые повлияли на итоговый результат. Да, пытались отыграться, но в меньшинстве это сделать трудно

– Согласны с удалением Гацкана?

– Я не видел этот эпизод, но мне сказали, что был пенальти в ворота «Терека», а не симуляция. В любом случае – это право судьи. Надо смотреть повтор.

– Матч с «Аяксом» повлиял на итог?

– Да. Мы выплеснули много эмоций, отдали все силы. К тому же сегодня по объективным причинам не сыграли наши лучшие футболисты. Не было Наваса и Нобоа. У Сесара проблемы с коленом, у Кристиана тоже некоторые проблемы, плюс вызов в сборную. Надо было поберечь футболистов. На результате сказались и изменения в обороне.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Гацкан Александр Кириченко Дмитрий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kitoboy_161
1472451843
Пеналь был... Ну уж точно не удаление! Жестокая ошибка судьи для Ростова оказалась...
Ответить
SandersMax
1472452092
пенальти был 100%
Ответить
ДЖУZ
1472453972
если там был пенальти, то и гол не надо было Ростова щасчитывать, который они внесли защитника вместе с мячом в ворота, причём у защитника была рука, такой же момент когда был угловой у ворот Ростова, Иваново просто в наглую свалили, тоже нуль реакции, но это всегда так, допуская ошибки в одну сторону наши судьи пытаются восполнить это позже давая свисток позже в их пользу тем самым подавляют другую команду
Ответить
bolela_16
1472454191
судью на мыло...
Ответить
vgarakh
1472454551
Команда судьям убивать Ростов, расчищать дорогу нужным клубам.
Ответить
FanatSerj
1472455089
три из пяти матчей в которых Ростов играет в меньшинстве )))

Хоть бы так явно не убивали Ростов. Видно в прошлом году аж обосрались, что Ростов и чемпионом ненавязчиво мог стать.

Ребята молодцы все равно бились, без защитников центральных, но бились и выкладывались.
Ответить
balaton78
1472455094
Очевидное судейское убийство..Судья продажная..
Ответить
андрей андреев
1472456014
Ну вот отдали долг за последнюю игру в прошлом году,теперь вперед
Ответить
a-rakhmatov
1472458868
Судья конкретно подыграл чехам, а так Терек сыграл тоже хорошо))
Ответить
товрос
1472468749
у меня матч записан могу сказать 80% там был пенальти,а не удаление Гацкана ,очередной ляп судьи
Ответить
Главные новости
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
3
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Все новости
Все новости
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
2
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
20
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
6
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+