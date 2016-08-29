Фабрегас: «Конте никогда не говорил, что я могу уйти из «Челси»

Хавбек «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что главный тренер Антонио Конте не намерен отпускать его в другой клуб. По словам игрока, у него отличные отношения с итальянским специалистом. Ранее сообщалось, что наставник синих не возражает против перехода испанца в «Ювентус».

«Вопреки тому, что было написано в прессе, у меня с Конте хорошие взаимоотношения. Он никогда не говорил, что я могу покинуть клуб. Он сказал, что рассчитывает на меня, как и я рассчитываю на него. Я буду сражаться за этот клуб до самого конца и всегда буду отдавать все силы. Я полностью предан «Челси» и моя единственная цель состоит в том, чтобы помочь ему побеждать в каждом матче», – написал Фабрегас на своей странице в Twitter.