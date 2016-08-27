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  • Лига 1. «Ницца» разошлась миром с «Лиллем» и другие результаты

Лига 1. «Ницца» разошлась миром с «Лиллем» и другие результаты

27 августа 2016, 22:54

В матче третьего тура Лиги 1 «Ницца» и «Лилль» сыграли вничью со счетом 1:1. За хозяев забил Винсент Козьелло, а автором гола «Лилля» стал Франк Берья.

В других встречах тура «Кан» переиграл «Бастию», «Монпелье» поделил очки с «Ренном», «Метц» оказался сильнее «Анжера», «Нанси» уступил «Генгаму».

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

Кан – Бастия – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фере, 64; 2:0 – Базиль, 90.

Монпелье – Ренн – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Конгре, 22; 1:1 – Диахаби, 65.

Ницца – Лилль – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Козьелло, 4; 1:1 – Берья, 27.

Метц – Анжер – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фалетт, 42; 2:0 – Милан, 89.

Нанси – Генгам – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Диалло, 59; 0:2 – Жиресс, 79.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Кан Бастия Монпелье Ренн Ницца Лилль Метц Анжер Нанси Генгам
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