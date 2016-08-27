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Судьи
Главный судья:
Франсуа Летексье

Ницца - Лилль

27.08.2016, Суббота, 21:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Лига 1, 3 тур Ницца - Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
10 января, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
12 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Ницца 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 22:00 Лилль 0:0 Ницца
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Ницца 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Ницца 1:0 Лилль
5 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Лилль 0:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 20:00 Лилль 0:2 Ницца
3 тур
25 августа, суббота 19:00 Ницца 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Ницца 0:1 Лилль
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Лилль 4:4 Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
19 апреля, вторник 22:30 Ницца 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 23:00 Ницца 0:2 Лилль
4 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
7 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
18 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Ницца 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:0 Лилль
14 тур
10 ноября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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