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    Мутко: «Я очень рассчитываю на Черчесова»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от выступлений сборной России под руководством Станислава Черчесова.

    «Олимпиада показала, что в командных видах тренер – ключевая фигура. Черчесов сам был капитаном, он хороший мотиватор. Я очень на него рассчитываю. У него новая концепция – с расширенным составом команды и двумя молодыми футболистами.

    У сборной России новый тренер. Хочется начать с Москвы и представить команду. Но будем играть и в регионах, потом — на всех новых стадионах. Следующий матч проведем в Краснодаре, хотели сыграть на новом стадионе ЦСКА. На стадионе «Зенита» сыграем в следующем году», – заявил Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.08.2016 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 29 августа 2016, 14:38

      У Черчэсова ест одын компромат на нашальника своего товарыща МУ.
      Так тот и бережжот товарища Черчэсова ,обласкал таго!

      -1
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 27 августа 2016, 14:05

      Самое главное- а мутко в каких видах был и есть капитан???...

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 августа 2016, 13:53

      Если не выйдем в 18 году,поедешь послом в Украину,а если выйдем,станешь министром образования или здравоохранения.Думай

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