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Мутко: «Я очень рассчитываю на Черчесова»

27 августа 2016, 13:20
5

Глава РФС Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от выступлений сборной России под руководством Станислава Черчесова.

«Олимпиада показала, что в командных видах тренер – ключевая фигура. Черчесов сам был капитаном, он хороший мотиватор. Я очень на него рассчитываю. У него новая концепция – с расширенным составом команды и двумя молодыми футболистами.

У сборной России новый тренер. Хочется начать с Москвы и представить команду. Но будем играть и в регионах, потом — на всех новых стадионах. Следующий матч проведем в Краснодаре, хотели сыграть на новом стадионе ЦСКА. На стадионе «Зенита» сыграем в следующем году», – заявил Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (5)
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андрей андреев
1472295202
Если не выйдем в 18 году,поедешь послом в Украину,а если выйдем,станешь министром образования или здравоохранения.Думай
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против коблабоашей
1472295927
Самое главное- а мутко в каких видах был и есть капитан???...
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alex1951
1472470705
У Черчэсова ест одын компромат на нашальника своего товарыща МУ. Так тот и бережжот товарища Черчэсова ,обласкал таго!
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