Мутко: «Я очень рассчитываю на Черчесова»

Глава РФС Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от выступлений сборной России под руководством Станислава Черчесова.

«Олимпиада показала, что в командных видах тренер – ключевая фигура. Черчесов сам был капитаном, он хороший мотиватор. Я очень на него рассчитываю. У него новая концепция – с расширенным составом команды и двумя молодыми футболистами.

У сборной России новый тренер. Хочется начать с Москвы и представить команду. Но будем играть и в регионах, потом — на всех новых стадионах. Следующий матч проведем в Краснодаре, хотели сыграть на новом стадионе ЦСКА. На стадионе «Зенита» сыграем в следующем году», – заявил Мутко.