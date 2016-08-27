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    Семин: «Скорее всего, усиления стоит ждать уже зимой»

    Новый главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о трансферной кампании клуба и возможных изменениях состава.

    – Собираетесь ли что-то сразу менять в тактике, составе?

    – Менять ничего не будем, сейчас нужно понять, какова реальность и в каком состоянии находятся те футболисты, которые у нас есть.

    – Значит, усиливаться этим летом уже не планируете?

    – Сложно сказать, определенные наработки у спортивного директора Игоря Корнеева есть, но ответить конкретно пока не готов. Будем советоваться и смотреть по ситуации. Скорее всего, усиления стоит ждать уже зимой, а сейчас мы хотим получить более качественный анализ тех игроков, которые у нас есть, чтобы тренеры и руководство имели более точную картину, – сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.08.2016 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 августа 2016, 07:23

      А да зимы так и будите внизу таблицы тащится? Надо усиливаться к сезону.

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