Гвардиола: «Я знаю, что Харт – легенда этого клуба. Я был честен с ним»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Стяуа» (1:0; 6:0 по сумме двух матчей) прокомментировал ситуацию с Джо Хартом, который, вероятнее всего, вскоре покинет команду.

«Джо – все еще наш игрок. Я знаю, что он – легенда этого клуба. Это был хороший вечер для всех нас, в том числе и для него.

Я здесь для того, чтобы принимать решения. Я не могу игнорировать то, что чувствую. Я был честен с Джо, с клубом и с собой – таким я и стараюсь быть.

Я могу понять, если фанаты будут недовольны. Джо сделал для этого клуба больше, чем я», – сказал Гвардиола.