Лига чемпионов. «Боруссия» М уничтожила «Янг Бойз» и другие результаты

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Янг Бойз» со счетом 6:1. Хет-триками отметились Раффаэл и Торган Азар, за «Янг Бойз» забил Йорик Равет.

Таким образом, немецкий клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а швейцарцы продолжат евросезон в Лиге Европы.

Также на групповую стадию ЛЧ пробились «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Участниками ЛЕ стали «Стяуа» и АПОЭЛ.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Ответные матчи

Боруссия М (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Азар, 9; 2:0 – Раффаэл, 33; 3:0 – Раффаэл, 40; 4:0 – Азар, 64; 5:0 – Раффаэл, 77; 5:1 – Равет, 79; 6:1 – Азар, 84.

Первый матч – 3:1

АПОЭЛ (Кипр) – Копенгаген (Дания) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сотириу, 69; 1:1 – Сантандер, 86.

Первый матч – 0:1

Манчестер Сити (Англия) – Стяуа (Румыния) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дельф, 56.

Первый матч – 5:0

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