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Главный судья:
Павел Гиль (Люблин)
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Манчестер Сити - ФКСБ

24.08.2016, Среда, 21:45 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Манчестер Сити - ФКСБ
Первый матч: 5 - 0
Манчестер Сити - Стяуа, Делф, Гол, 1-0
Лига чемпионов (2016/2017)
4 раунд
первый матч		 16 августа, вторник 21:45 ФКСБ 0:5 Манчестер Сити
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    Рейтинг: -9

    MaxSPB12 24 августа 2016, 19:53

    Ничья ! Скриньте !

    -3
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