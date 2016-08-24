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Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)

Боруссия - Янг Бойз

24.08.2016, Среда, 21:45 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Боруссия - Янг Бойз
Первый матч: 3 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
4 раунд
первый матч		 16 августа, вторник 21:45 Янг Бойз 1:3 Боруссия
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