Кубок России. «Тосно», «Тамбов» и «Химки» продолжат борьбу за трофей

В матче 1/32 Кубка России «Тосно» оказался сильнее «Долгопрудного» благодаря точному удару Станислава Причиненко.

В других встречах этого раунда «Тамбов» взял верх над «Калугой», а «Химки» оказались сильнее ивановского «Текстильщика»

Кубок России. 1/32 финала

Долгопрудный – Тосно – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Причиненко.

Калуга – Тамбов – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Баранов, 26; 1:1 – Чернышов, 48; 1:2 – Поярков, 84; 1:3 – Алумона, 87.

Химки – Текстильщик (Иваново) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ахба, 89.

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