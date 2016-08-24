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    Кубок России. «Тосно», «Тамбов» и «Химки» продолжат борьбу за трофей

    В матче 1/32 Кубка России «Тосно» оказался сильнее «Долгопрудного» благодаря точному удару Станислава Причиненко.

    В других встречах этого раунда «Тамбов» взял верх над «Калугой», а «Химки» оказались сильнее ивановского «Текстильщика»

    Кубок России. 1/32 финала

    Долгопрудный – Тосно – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Причиненко.

    Калуга – Тамбов – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Баранов, 26; 1:1 – Чернышов, 48; 1:2 – Поярков, 84; 1:3 – Алумона, 87.

    Химки – Текстильщик (Иваново) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ахба, 89.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2016 19:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 25 августа 2016, 01:53

      За Тамбов первый гол забил Алумона на 48 минуте. А Химки в гостях играли.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 августа 2016, 20:12

      лидеры выигрывают

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 24 августа 2016, 19:56

      в том году крылья в этом зеня футбол в Тамбове развивается,интересно будет посмотреть

      2
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      Рейтинг: +67

      artem27066 > tambovchanin 24 августа 2016, 20:11

      Надеюсь дождаться чтобы в Тамбов приехал московский спартак

      1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin > artem27066 25 августа 2016, 07:40

      пройдем зенит и увидим Спартак)

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