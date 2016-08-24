Кубок России. «Тосно», «Тамбов» и «Химки» продолжат борьбу за трофей

За Тамбов первый гол забил Алумона на 48 минуте. А Химки в гостях играли.
В матче 1/32 Кубка России «Тосно» оказался сильнее «Долгопрудного» благодаря точному удару Станислава Причиненко.
В других встречах этого раунда «Тамбов» взял верх над «Калугой», а «Химки» оказались сильнее ивановского «Текстильщика»
Кубок России. 1/32 финала
Долгопрудный – Тосно – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Причиненко.
Голы: 1:0 – Баранов, 26; 1:1 – Чернышов, 48; 1:2 – Поярков, 84; 1:3 – Алумона, 87.
Химки – Текстильщик (Иваново) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Ахба, 89.