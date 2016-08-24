Калуга - Тамбов

ждем в гости зенит!!!!))за кого болеть хз)
|19 тур
|17 апреля, воскресенье
|14:00
|Тамбов
|3:2
|Калуга
|7 тур
|31 августа, понедельник
|18:00
|Калуга
|1:1
|Тамбов
|19 тур
|17 апреля, воскресенье
|14:00
|Тамбов
|3:2
|Калуга
|7 тур
|31 августа, понедельник
|18:00
|Калуга
|1:1
|Тамбов
|27 тур
|18 мая, понедельник
|18:00
|Тамбов
|6:2
|Калуга
|13 тур
|29 сентября, понедельник
|18:30
|Калуга
|1:1
|Тамбов
ждем в гости зенит!!!!))за кого болеть хз)
Кто выиграет, на Зенит выходит
слышал что если пройдем нам могут достатся зенит,цска,краснодар или ростов
Тамбов постарайтесь. Хотелось бы как и в прошлом сезоне посмотреть на игру с командой премьер-лиги.