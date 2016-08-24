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Калуга - Тамбов

24.08.2016, Среда, 18:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. Кубок, 1/32 финала Калуга - Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
19 тур
17 апреля, воскресенье 14:00 Тамбов 3:2 Калуга
7 тур
31 августа, понедельник 18:00 Калуга 1:1 Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:00 Тамбов 6:2 Калуга
13 тур
29 сентября, понедельник 18:30 Калуга 1:1 Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
18 тур
22 октября, вторник 15:00 Тамбов 2:2 Калуга
4 тур
4 августа, воскресенье 16:00 Калуга 0:0 Тамбов
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    Рейтинг: +148

    tambovchanin 24 августа 2016, 19:54

    ждем в гости зенит!!!!))за кого болеть хз)

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    Рейтинг: +873

    С-Пб on-line 23 августа 2016, 11:27

    Кто выиграет, на Зенит выходит

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    Рейтинг: +148

    tambovchanin 22 августа 2016, 16:03

    слышал что если пройдем нам могут достатся зенит,цска,краснодар или ростов

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    Рейтинг: +752

    Maxim Nik 14 августа 2016, 16:51

    Тамбов постарайтесь. Хотелось бы как и в прошлом сезоне посмотреть на игру с командой премьер-лиги.

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