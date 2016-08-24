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Текстильщик - Химки

24.08.2016, Среда, 18:00 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Кубок, 1/32 финала Текстильщик - Химки
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
28 тур
20 мая, пятница 19:00 Химки 1:1 Текстильщик
14 тур
11 октября, воскресенье 17:00 Текстильщик 1:2 Химки
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
16 тур
17 октября, пятница 19:00 Химки 2:0 Текстильщик
2 тур
18 июля, пятница 18:30 Текстильщик 1:1 Химки
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
28 тур
1 мая, четверг 15:00 Химки 2:3 Текстильщик
10 тур
28 августа, среда 18:30 Текстильщик 2:1 Химки
Россия. Кубок (2013/2014)
1/64 финала
11 августа, воскресенье 19:00 Химки 2:1 Текстильщик
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