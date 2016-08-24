Текстильщик - Химки

|28 тур
|20 мая, пятница
|19:00
|Химки
|1:1
|Текстильщик
|14 тур
|11 октября, воскресенье
|17:00
|Текстильщик
|1:2
|Химки
|28 тур
|20 мая, пятница
|19:00
|Химки
|1:1
|Текстильщик
|14 тур
|11 октября, воскресенье
|17:00
|Текстильщик
|1:2
|Химки
|16 тур
|17 октября, пятница
|19:00
|Химки
|2:0
|Текстильщик
|2 тур
|18 июля, пятница
|18:30
|Текстильщик
|1:1
|Химки
|28 тур
|1 мая, четверг
|15:00
|Химки
|2:3
|Текстильщик
|10 тур
|28 августа, среда
|18:30
|Текстильщик
|2:1
|Химки
|1/64 финала
|11 августа, воскресенье
|19:00
|Химки
|2:1
|Текстильщик