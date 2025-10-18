19 октября в 14-м туре России. Второй лиги А на стадионе «Ленинградец» встретятся команды «Ленинградец» и «Текстильщик». Обе команды идут в плотной борьбе за верхние позиции таблицы, каждая набрала по 17 очков после 13 туров. Хозяева имеют мотивацию прервать серию неудач и закрепиться в первой половине турнирной таблицы, тогда как гости постараются прервать серию без побед и сохранить стабильность в атаке. Ожидается матч с осторожной, но динамичной игрой и голевыми моментами.

«Ленинградец»

«Ленинградец» показывает неплохую результативность: 6 голов в последних пяти матчах и средний показатель 1.2 гола за игру. Однако оборона пропускает примерно один гол за игру, что оставляет уязвимые зоны для контратак соперника. Последнее поражение 0:2 от «Машук-КМВ» подчеркнуло необходимость повышать концентрацию в защите. Команда традиционно активна на домашнем поле, использует быстрые фланги и стандарты, что делает еe опасной при атаке.

«Текстильщик»

«Текстильщик» переживает непростую серию без побед в последних трeх матчах, но при этом стабильно забивает – 3 гола за последние пять игр, средний показатель 0.6 гола за игру. Оборона выглядит крепкой, пропуская всего 0.8 гола за игру, что позволит команде сосредоточиться на контратаках и надежной игре в защите. Последняя домашняя ничья 0:0 с «Машук-КМВ» демонстрирует осторожный и дисциплинированный стиль, но способность создавать моменты сохраняется.

Факты о командах

«Ленинградец»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Средний показатель 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Последние результаты: поражение 0:2 от «Машук-КМВ», победа 2:1 над «Сибирь», победа 2:1 над «Велес»

Занимает 6-е место, 17 очков после 13 матчей

«Текстильщик»

Не может выиграть в 3 последних матчах

Средний показатель 0.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Последние результаты: ничья 0:0 с «Машук-КМВ», ничья 0:0 с «Велес», поражение 1:2 от «Алания»

Занимает 5-е место, 17 очков после 13 матчей

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Текстильщик»

Матч обещает быть равным по игровому потенциалу. «Ленинградец» дома способен создавать больше голевых моментов и использует активность на флангах, однако оборона оставляет уязвимости. «Текстильщик» предпочитает осторожную игру с акцентом на контратаки, что делает их опасными при стандартных положениях. Прогнозируется результативная встреча с голами с обеих сторон и небольшим преимуществом хозяев в атаке.

