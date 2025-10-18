Введите ваш ник на сайте
«Ленинградец» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.00

18 октября 2025 14:51
Ленинградец - Текстильщик
19 окт. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
2.00
Победа «Ленинградец»
19 октября в 14-м туре России. Второй лиги А на стадионе «Ленинградец» встретятся команды «Ленинградец» и «Текстильщик». Обе команды идут в плотной борьбе за верхние позиции таблицы, каждая набрала по 17 очков после 13 туров. Хозяева имеют мотивацию прервать серию неудач и закрепиться в первой половине турнирной таблицы, тогда как гости постараются прервать серию без побед и сохранить стабильность в атаке. Ожидается матч с осторожной, но динамичной игрой и голевыми моментами.

«Ленинградец»

«Ленинградец» показывает неплохую результативность: 6 голов в последних пяти матчах и средний показатель 1.2 гола за игру. Однако оборона пропускает примерно один гол за игру, что оставляет уязвимые зоны для контратак соперника. Последнее поражение 0:2 от «Машук-КМВ» подчеркнуло необходимость повышать концентрацию в защите. Команда традиционно активна на домашнем поле, использует быстрые фланги и стандарты, что делает еe опасной при атаке.

«Текстильщик»

«Текстильщик» переживает непростую серию без побед в последних трeх матчах, но при этом стабильно забивает – 3 гола за последние пять игр, средний показатель 0.6 гола за игру. Оборона выглядит крепкой, пропуская всего 0.8 гола за игру, что позволит команде сосредоточиться на контратаках и надежной игре в защите. Последняя домашняя ничья 0:0 с «Машук-КМВ» демонстрирует осторожный и дисциплинированный стиль, но способность создавать моменты сохраняется.

Факты о командах

«Ленинградец»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Средний показатель 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Последние результаты: поражение 0:2 от «Машук-КМВ», победа 2:1 над «Сибирь», победа 2:1 над «Велес»
  • Занимает 6-е место, 17 очков после 13 матчей

«Текстильщик»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Средний показатель 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Последние результаты: ничья 0:0 с «Машук-КМВ», ничья 0:0 с «Велес», поражение 1:2 от «Алания»
  • Занимает 5-е место, 17 очков после 13 матчей

Личные встречи
29% (2)
14% (1)
57% (4)
4
Забитых мячей
7
0.57
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Текстильщик
1 : 0
24.08.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Ленинградец
0 : 0
26.10.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Текстильщик
0 : 2
31.08.2024
Ленинградец
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Текстильщик
2 : 0
16.05.2023
Ленинградец
Россия. Вторая лига. Группа 2, 3 тур
Ленинградец
1 : 0
15.04.2023
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Ленинградец
0 : 1
11.05.2019
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 11 тур
Текстильщик
3 : 1
28.09.2018
Ленинградец
Показать все

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Текстильщик»

Матч обещает быть равным по игровому потенциалу. «Ленинградец» дома способен создавать больше голевых моментов и использует активность на флангах, однако оборона оставляет уязвимости. «Текстильщик» предпочитает осторожную игру с акцентом на контратаки, что делает их опасными при стандартных положениях. Прогнозируется результативная встреча с голами с обеих сторон и небольшим преимуществом хозяев в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ленинградец» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.85

Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Текстильщик Ленинградец
  • Читайте нас: 