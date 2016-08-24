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    Кубок России. «СКА-Хабаровск» победил «Сахалин» и в следующем раунде турнира сыграет со «Спартаком»

    В матчах 1/32 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» на выезде одержал волевую победу над «Сахалином», а «Сибирь» с минимальным счетом переиграла «Тюмень».

    В следующем раунде турнира «СКА-Хабаровск» встретится дома с московским «Спартаком», а «Сибирь» в родных стенах сыграет с «Томью».

    Кубок России. 1/32 финала

    «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Волков, 12; 1:1 – Калинский, 59; 1:2 – Димидко, 74.

    «Тюмень» – «Сибирь» (Новосибирск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вотинов, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2016 12:52
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 24 августа 2016, 15:10

      В следующем раунде турнира «СКА-Хабаровск» встретится дома с московским «Спартаком» и обыграет его.......

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