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  • Глушаков: «При Каррере в «Спартаке» нагрузки существенно увеличились»

Глушаков: «При Каррере в «Спартаке» нагрузки существенно увеличились»

23 августа 2016, 10:11
7

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что команда при Массимо Каррере получает удовольствие от того футбола, который демонстрирует.

«Мы сыграли под руководством Карреры уже два матча, под каждого соперника подстраиваемся по-разному и демонстрируем тот футбол, который нравится и самим футболистам. Мы просто выполняем то, что требует от нас тренер, и получаем от игры настоящее удовольствие. Это приносит результат.

Нагрузки значительно поменялись по сравнению с теми, что были при Дмитрии Аленичеве. Они существенно повысились. Все ребята почувствовали это с первого дня работы с новым тренером. Как команда попрощалась с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым? Со всем тренерским штабом попрощались нормально, по-человечески. Пожелали друг другу удачи и успехов», – заявил Глушаков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис
Комментарии (7)
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VVM1964
1471936585
" КОРОЛЬ УШЕЛ , ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ "
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Berdchanin
1471937424
Это продолжиться до первой стычки в еврокубках
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nik55
1471939834
можно еще увеличить
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RedWhiteFanS
1471943718
Если только вы с Комбаровым ещё раз детскую школу футбола 2-й раз закончите, то результат вырастет в 2раза минимум. Брак высокий, КПД низкое.
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Молчуновский
1471958487
Нагрузки не могут увеличиться во время чемпионата, для этого есть предсезонка, когда нагрузки огромные. Если это действительно так, то тогда выходит, что они всю предсезонку дурука валяли.
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