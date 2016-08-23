Глушаков: «При Каррере в «Спартаке» нагрузки существенно увеличились»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что команда при Массимо Каррере получает удовольствие от того футбола, который демонстрирует.

«Мы сыграли под руководством Карреры уже два матча, под каждого соперника подстраиваемся по-разному и демонстрируем тот футбол, который нравится и самим футболистам. Мы просто выполняем то, что требует от нас тренер, и получаем от игры настоящее удовольствие. Это приносит результат.

Нагрузки значительно поменялись по сравнению с теми, что были при Дмитрии Аленичеве. Они существенно повысились. Все ребята почувствовали это с первого дня работы с новым тренером. Как команда попрощалась с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым? Со всем тренерским штабом попрощались нормально, по-человечески. Пожелали друг другу удачи и успехов», – заявил Глушаков.