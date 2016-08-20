ФИФА разрешила Шейдаеву и Махмудову выступать за сборную Азербайджана

ФИФА разрешила нападающему Рамилю Шейдаеву и полузащитнику Эмину Махмудову выступать за сборную Азербайджана. Об этом сообщил представитель пресс-службы Ассоциации футбольных федераций Азербаджайна (АФФА).

– По этому поводу соответствующий комитет ФИФА принял решение: Рамиля Шейдаева с Эмином Махмудовым можно считать футболистами сборной Азербайджана. Решение по ним было принято в один день. Это произошло десять дней назад.

– Их уже могут вызвать на ближайшие матчи национальной команды?

– Юридически это возможно. Если главный тренер захочет – он имеет полное право вызвать их в сборную Азербайджана.

Напомним, что Шейдаев является воспитанником «Зенита». Игрок стал победителем чемпионата Европы до 17 лет в составе сборной России. Махмудов, чьим первым клубом был «Сатурн», провел за юношеские и молодежные российские сборные 34 матча.