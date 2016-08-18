Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адвокат: «Приезд такого опытного тренера, как я, мог бы помочь российскому футболу»

Адвокат: «Приезд такого опытного тренера, как я, мог бы помочь российскому футболу»

18 августа 2016, 12:19
8

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат заявил, что был бы не прочь вернуться в российский футбол и принести ему только пользу.

– Хотели бы вернуться в Россию?

– Не хочу, чтобы мои слова воспринимались так, будто я напрашиваюсь. Все зависит от желания клубов. Но возможно, приезд такого опытного тренера, как я, мог бы помочь российскому футболу. Как думаете?

– Наверняка. Из «Спартака», «Локо» или «Ростова» к вам не обращались?

– Нет. Не знаю почему -– это не ко мне вопрос. Мы же не знаем, что там происходит за кулисами.

– Но из «Зенита» наверняка звонили после того, как Виллаш-Боаш объявил об уходе?

– От моей кандидатуры отказались еще несколько лет назад. Когда Спаллетти покидал Питер, вроде бы обсуждали мое возможное возвращение, но приняли решение: «Нет, Дик нам не нужен». С тех пор как меня уволили из «Зенита», из клуба не последовало ни одного звонка.

– Почему в клубе забыли о самом успешном в истории тренере?

– Мне бы самому хотелось знать, что произошло. Хотя это уже и не так важно. Клуб подписал Луческу. Отличный специалист, очень успешный. Вот только он старше меня на три года!

– Вы как-то сказали, что из «Зенита» вам не звонят потому, что все ключевые кадровые решения в клубе находятся в руках Жорже Мендеша и его команды.

– Не знаю, что происходит на самом деле. Мендеш – могущественный человек. Полагаю, в «Зените» он прежде всего принимал решения по игрокам: какие из них могут перейти в клуб, а какие – нет. Но сейчас он уже не участвует в зенитовских делах. Повторюсь: я не напрашиваюсь и никогда этого не делал. Будет предложение – будет и повод для размышления.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Спартак Адвокат Дик
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1471524943
Самомнение зашкаливает...
Ответить
iuda
1471526252
Да бабло у меня кончилось - хотелось бы пополнить запасы
Ответить
RedGreenHooligan
1471526539
Адвокат, бабло в казино что ли все просрал?
Ответить
Tri
1471528412
Если бесплатно только.
Ответить
VVM1964
1471531167
ФЕДУН ЗИМОЙ ПОДБЕРЕТ , КОГДА СКАТИМСЯ НА ПРИВЫЧНЫЕ 6-7 МЕСТА .
Ответить
Serjoga
1471534127
Дик от скромности не умрет!
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1471538665
Пусть турецкому "поможет".
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
6
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
2
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+