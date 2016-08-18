Адвокат: «Приезд такого опытного тренера, как я, мог бы помочь российскому футболу»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат заявил, что был бы не прочь вернуться в российский футбол и принести ему только пользу.

– Хотели бы вернуться в Россию?

– Не хочу, чтобы мои слова воспринимались так, будто я напрашиваюсь. Все зависит от желания клубов. Но возможно, приезд такого опытного тренера, как я, мог бы помочь российскому футболу. Как думаете?

– Наверняка. Из «Спартака», «Локо» или «Ростова» к вам не обращались?

– Нет. Не знаю почему -– это не ко мне вопрос. Мы же не знаем, что там происходит за кулисами.

– Но из «Зенита» наверняка звонили после того, как Виллаш-Боаш объявил об уходе?

– От моей кандидатуры отказались еще несколько лет назад. Когда Спаллетти покидал Питер, вроде бы обсуждали мое возможное возвращение, но приняли решение: «Нет, Дик нам не нужен». С тех пор как меня уволили из «Зенита», из клуба не последовало ни одного звонка.

– Почему в клубе забыли о самом успешном в истории тренере?

– Мне бы самому хотелось знать, что произошло. Хотя это уже и не так важно. Клуб подписал Луческу. Отличный специалист, очень успешный. Вот только он старше меня на три года!

– Вы как-то сказали, что из «Зенита» вам не звонят потому, что все ключевые кадровые решения в клубе находятся в руках Жорже Мендеша и его команды.

– Не знаю, что происходит на самом деле. Мендеш – могущественный человек. Полагаю, в «Зените» он прежде всего принимал решения по игрокам: какие из них могут перейти в клуб, а какие – нет. Но сейчас он уже не участвует в зенитовских делах. Повторюсь: я не напрашиваюсь и никогда этого не делал. Будет предложение – будет и повод для размышления.