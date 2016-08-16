Адвокат: «У Черчесова нет опыта работы в сборной. У Слуцкого тоже ведь ничего не вышло»

Экс-главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат поделился своим мнением о перспективах Станислава Черчесова в национальной команде. Голландский специалист выразил опасение, что отсутствие опыта работы в главной команде страны может помешать 52-летнему наставнику добиться каких-либо успехов. При этом Адвокат привел в пример рулевого ЦСКА Леонида Слуцкого, не сумевшего вывести россиян в плей-офф чемпионата Европы, заняв в своей группе последнее место.

– В РФС наверняка читали ваши слова о том, что снова готовы принять сборную России. Были звонки от Мутко?

– Мутко слишком занят Олимпиадой, чтобы еще и обо мне помнить. Нет, звонков из РФС не было. Не знаю, рассматривалась ли вообще моя кандидатура. Насколько понимаю, Мутко принял решение назначить российского специалиста. Это объяснимо.

– Новый тренер – Станислав Черчесов.

– Кто, простите?

– Недавно с «Легией» выиграл чемпионат Польши.

– Это который голкипер, да? Человек с усами. Понятно.

– Вам не нравится выбор?

– Хороший специалист, без вопросов. Но у него совершенно нет опыта работы в сборной. Черчесову необходимо понять одну важную вещь: тренер клуба и тренер сборной – две совершенно разные профессии. Вы сами видели, что случилось на чемпионате Европы. У Слуцкого очень здорово получается в ЦСКА, но стоило ему попасть с национальной командой на крупный турнир – и ничего не получилось.