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  • Адвокат: «У Черчесова нет опыта работы в сборной. У Слуцкого тоже ведь ничего не вышло»

Адвокат: «У Черчесова нет опыта работы в сборной. У Слуцкого тоже ведь ничего не вышло»

16 августа 2016, 17:24
6

Экс-главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат поделился своим мнением о перспективах Станислава Черчесова в национальной команде. Голландский специалист выразил опасение, что отсутствие опыта работы в главной команде страны может помешать 52-летнему наставнику добиться каких-либо успехов. При этом Адвокат привел в пример рулевого ЦСКА Леонида Слуцкого, не сумевшего вывести россиян в плей-офф чемпионата Европы, заняв в своей группе последнее место.

– В РФС наверняка читали ваши слова о том, что снова готовы принять сборную России. Были звонки от Мутко?

– Мутко слишком занят Олимпиадой, чтобы еще и обо мне помнить. Нет, звонков из РФС не было. Не знаю, рассматривалась ли вообще моя кандидатура. Насколько понимаю, Мутко принял решение назначить российского специалиста. Это объяснимо.

– Новый тренер – Станислав Черчесов.

– Кто, простите?

– Недавно с «Легией» выиграл чемпионат Польши.

– Это который голкипер, да? Человек с усами. Понятно.

– Вам не нравится выбор?

– Хороший специалист, без вопросов. Но у него совершенно нет опыта работы в сборной. Черчесову необходимо понять одну важную вещь: тренер клуба и тренер сборной – две совершенно разные профессии. Вы сами видели, что случилось на чемпионате Европы. У Слуцкого очень здорово получается в ЦСКА, но стоило ему попасть с национальной командой на крупный турнир – и ничего не получилось.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Адвокат Дик Слуцкий Леонид Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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порт
1471361333
Не корректное сравнение. Слуцкому в клубе Гиннер помогает, а на сборной его власти маловато.
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nik55
1471363437
согласен 100 процентов
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Joko21
1471364025
зато у Адвоката опыта полная тележка! Уже видели его "успехи" у руля нашей сборной
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WhiteEgon
1471364090
А сам то со сборной чего добился? После игры с чехами на евро видимо вся команда в запой ушла и с поляками и греками еле ноги шевелила!
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Обер-КанцлерЪ
1471369919
Адвокат в "Бандитском Петербурге" был! А это - АдвокААт !
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pktsoev
1471374377
Завистливый голубок...А ты сам чего добился??? Обыкновенное человеческое ехидство и зависть... Не красиво...
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