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  • Черчесов: «Нойштедтер будет играть защитника, а Смолов – центрфорварда»

Черчесов: «Нойштедтер будет играть защитника, а Смолов – центрфорварда»

16 августа 2016, 16:56
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, на каких позициях он видит некоторых игроков национальной команды, приглашенных на товарищеские встречи с Турцией и Ганой. В частности, наставник отметил, что Роман Нойштедтер лучше смотрится в защите (на Евро-2016 игрок «Фенербахче» выступал на позиции опорного хавбека), а форвард «Краснодара» Федор Смолов, задействовавшийся ранее на фланге атаки, будет более полезен на острие.

– С Жирковым по его состоянию общались? Eвро он пропустил.

– Нет, беседы были с Игнашевичем и с Нойштедтером. 28-го у «Фенербахче» матч в чемпионате Турции. Смысл Роману прилетать сюда 29-го, чтобы через день опять в Турцию возвращаться? Это нужно заранее обговорить. Да и вообще нужно было понять, есть ли у него готовность играть за сборную. Я смотрел за его игрой в первых матчах сезона. Смотрелся убедительно.

А с Жирковым мне говорить было лишним. Я его прекрасно знаю. Смотрел все его матчи за «Зенит» на сборах. Радует, что он в основе и играет с Шатовым на одном фланге. Это для нас большой плюс.

– Нойштедтер фигурирует в списке как защитник. Вы его видите именно в этой роли?

– Да. Потому что я хочу, чтобы все проявляли себя на той позиции, где им комфортно. Ситуации бывают разные, в том числе форс-мажор. Но в идеале каждый должен играть на своей позиции.

– Смолов – центральный нападающий?

– Да. Вы сейчас спросите, как им тогда с Дзюбой вместе играть. Опять же, это нюансы, которые можно выяснить только в тренировочном процессе и через игры. Но если игрок отлично раскрылся на одной позиции, зачем отнимать это у него?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Смолов Федор Нойштедтер Роман Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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pavos
1471357200
поживём, увидим
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Joko21
1471364240
Вот кого-кого, а этого фрукта (Нойштедтера) лично я бы вообще не привлекал больше в сборную.
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Аид666
1471364549
че-то я против натурализации этой... не нужно нам такое (
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