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    Черчесов: «Игнашевич обещал помочь сборной, если понадобится»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем разговоре с защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем. По словам наставника, 37-летний игрок выразил готовность помочь национальной команде, если того потребует ситуация. Напомним, футболист красно-синих не попал в список из 23-х игроков, вызванных на товарищеские поединки с Турцией и Ганой.

    «Я встречался с Игнашевичем вчера. Мы спокойно переговорили. На том и остановились, что он сказал, что не вычеркивает себя из кандидатов, но понимает, что есть возраст. Мы на него не смотрим, но есть объективная вещь – в этом возрасте футболист уже не будет прогрессировать. Если его помощь нам потребуется, он готов приехать в сборную.

    Случай Игнашевича – единичный. С тем же Широковым на эту тему нет смысла разговаривать, потому что у него уже созрела позиция – он закончил карьеру. А Игнашевич окончательного решения не принял, с ним нужен был диалог», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2016 16:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 16 августа 2016, 21:17

      Он уже помог, за три игры на евро ни одного перехвата и всего один отбор! !!

      1
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      Рейтинг: +1810

      gor77 16 августа 2016, 18:24

      Если объективно посмотреть, то логика правильная. Даже если Игнашевич не будет выходить на поле, то присутствие "дядьки" в команде для молодых и новых, хорошая помощь тренеру. Копейкин, Чивадзе, Коньков, Горлукович, Семак - список очень небольшой!

      -1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 16 августа 2016, 17:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да лан, он одной ногой в сборной, перспективный новичок!

      -4
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 августа 2016, 17:47

      молодых надо обкатывать ,а не пенсов звать

      -3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 августа 2016, 17:02

      мне лично ещенко нравится в последних играх спартака...

      -1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > fakel-vrn 16 августа 2016, 17:50

      А мне он всегда нравился(по игре конечно).

      0
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      Рейтинг: +23

      tolegenloko > афоня72 16 августа 2016, 19:14

      Кудряшов получше будет)

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > fakel-vrn 16 августа 2016, 19:37

      Вообще-то он крайнего бегает.

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 августа 2016, 17:01

      да он ни одного нападающего не догонит более молодого чем он... вспомним кузьмина....который не всегда мог угнаться за молодыми....

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 августа 2016, 16:59

      а чтож он на евро не помог?...помощник хренов

      -1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > fakel-vrn 16 августа 2016, 17:01

      Я посмотрю как ты в свои 37 выеживаться будешь!

      -2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Mirak92 16 августа 2016, 17:07

      не равняй футбол ....да вобще спорт...с чемто другим..... кстати я уже прошел этот возраст)))

      -1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 16 августа 2016, 16:56

      Да уж... Пенсионера в помощь.... Ну что мелочится то Сам на ворота встань еще... БРЕД ПОЛНЫЙ

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 августа 2016, 16:39

      Будем надеется,что не понадобится его помощь.

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      Рейтинг: +155

      zenit888 16 августа 2016, 16:38

      Березуцкому не с кем будет пасоваться.Опять тоже самое. Ничего не изменится в нашем футболе. Черчесов рожу скривит и скажет , что у нас нет футболистов лучше Игнашевича. Дырка Акинфеев будет капитаном, а пасующаяся пара Березуцкий - Игнашевич будут вице капитанами.

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > zenit888 16 августа 2016, 17:58

      Да вообще ничего не изменится.Спортивная ходьба, владение мячом на своей половине, передачи сопернику и удары по регбийным воротах.
      Занавес.

      Не в первых играх,возможно,через 3-5,может дойдут до результата Гуса,а кончиться одним...
      Оркестровая яма опустела

      -1
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