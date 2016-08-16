Мамаев: «У меня травма, поэтому в сборную России и не вызвали»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал невызов в сборную России на поединки с Турцией и Ганой. По словам 27-летнего игрока это связано с его травмой. Сегодня новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объявил состав из 23 футболистов на ближайшие товарищеские встречи. В списке не оказалось хавбека «быков», а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Невызов в сборную России? Так у меня же травма. Я выбыл на несколько недель. Тренироваться не могу», – отметил Мамаев.