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  • Аршавин: «Поначалу Адвокат занимался муштрой в «Зените», а затем просто не мешал нам»

Аршавин: «Поначалу Адвокат занимался муштрой в «Зените», а затем просто не мешал нам»

13 августа 2016, 08:25
12

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, какую роль в успехах «Зенита» сыграл бывший наставник команды Дик Адвокат. Об этом экс-игрок петербургского клуба рассказал в интервью prosportkz.kz.

– Не сказал бы, что Адвокат поставил такой футбол. Я уже где-то говорил, что его собирались выгонять в 2007-м, а потом решили оставить. После этого у меня на тренировке была мысль, что он… Вообще он бывает взбудоражен, высказывает, чем недоволен. Но та тренировка вроде шла в размеренном темпе, что-то не получалось, что-то получалось, а он просто смотрел с бровки. И пошло все само собой, потом он просто не мешал тем футболистам, которые составляли костяк «Зенита».

– А кто тогда делал игру в «Зените»? Назовете пару фамилий?

– Мы все делали. Просто не скромно будет говорить конкретно кто. У нас хороший коллектив был.

– Получается, Дик в своей апатии смог вас раскрепостить?

– Он просто не мешал, я так своими словами скажу. По прошествии времени у нас были не самые ординарные ситуации, когда нужно было принимать человеческие решения. Именно по жизни. Чисто в человеческом плане, чтобы в команде сохранилась нормальная рабочая атмосфера, он по жизни, как оказалось, принимал правильные решения. На мой взгляд, в этом его заслуга.

Теперь хочу сказать о нем, что как человек он очень сильный и в принципе очень грамотный. За этого человека можно заступиться и пойти с ним, как раньше говорили, на войну, в разведку. А главное, он может просто не мешать.

Когда перед финалом Кубка он в отеле увидел полный холодильник колы, он так скептически на него посмотрел, а потом, когда весь лимонад оттуда стал пропадать, он был недоволен, но побоялся что-то сказать (улыбается). Потому что главное, чтобы все остальные футболисты были довольны.

В самом начале он был еще жестче. Мы встречались в лифте, друг на друга смотрели, в тех ли носках или шортах вышли. Реально, если человек не в тех носках, он ехал в номер и переодевался.

Не то чтобы Дик занимался буквоедством, но муштровал. Он выстроил дисциплину, которая, так или иначе, по прошествии времени смягчалась. Он нас узнавал, мы – его. В целом он поддерживал тот фон, на котором хорошие футболисты сумели сыграться и получали удовольствие от того, что мы вместе и показываем хороший футбол.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кайрат Аршавин Андрей Адвокат Дик
Комментарии (12)
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Garrincha58
1471068715
Шава и сейчас бы не помешал Зениту по крайней мере лучше чем Керж-этот вообще никакой
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richi
1471068990
Интервью в переводе с казахского?
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Joko21
1471070637
как он "смог" поставить игру сборной России мы увидели. Средний тренер, без каких-либо выдающихся заслуг
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Индзаги супер-пиппо
1471071153
Что за хрень?вроде и не перевод с английского,вообще ничего не понятно.
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hmelarj
1471072315
дик-самый продуктивный тренер зенита-это факт.
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whitenigger24
1471073042
Хурму какую то бессвязную пронес.
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ваавва
1471075865
По его словам это не тренер, а непонятно какой человек , который следит за носками,колой и смотрит как люди тренируются при этом не принимая в это никакого участия, как статуи!Может слепите себе в Зенит такую еще и выиграете ещё что-нибудь:D
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mik1954
1471083628
При генерале была классно поставлена командная игра....
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