Чемпионшип. «Кардифф» уступил «КПР» и другие результаты

В матче 2-го тура Чемпионшипа «Кардифф» у себя дома потерпел поражение от «Куинз Парк Рейнджерс» – 0:2.

Из других результатов отметим крупную победу «Астон Виллы» над «Ротерхэмом», поражение «Рединга» от «Вулверхэмптона» и фиаско «Ньюкасла» в игре с «Хаддерсфилдом».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур

Кардифф – КПР – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Колкер, 76; 0:2 – Чери, 85 (с пенальти).

Бертон – Бристоль Сити – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Абрахам, 44; 1:1 – Нэйлор, 88; 1:2 – Коджиа, 90.

Астон Вилла – Ротерхэм – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жестеде, 21; 2:0 – Жестеде, 45; 3:0 – Грилиш, 84.

Барнсли – Дерби Каунти – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Карсон, 11 (в свои ворота); 2:0 – Мосон, 47.

Брентфорд – Ипсвич – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Иган, 48; 2:0 – Иган, 56.

Вулверхэмптон – Рединг – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Догерти, 42; 2:0 – Мэйсон, 47.

Уиган – Блэкберн – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Григг, 11; 2:0 – Пауэлл, 33; 3:0 – Даффи, 63 (в свои ворота).

Лидс – Бирмингем – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Магома, 15; 1:1 – Сако, 27; 1:2 – Моррисон, 55.

Ньюкасл – Хаддерсфилд – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уэллс, 45; 1:1 – Гэйл, 57 (с пенальти); 1:2 – Пэйн, 80.

Престон – Фулхэм – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Алуко, 33; 0:2 – Смит, 67; 1:2 – Робинсон, 71.

Брайтон – Ноттингем Форрест – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нокэрт, 36; 2:0 – Мюррэй, 68; 3:0 – Мюррэй, 82.

Норвич – Шеффилд Уэнсдэй – 0:0 (0:0)

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