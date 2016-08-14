УПЛ. «Динамо» с трудом обыграло «Сталь» и другие результаты

В стартовом поединке 4-го тура УПЛ «Шахтер» на выезде добился волевой победы над «Карпатами» – 3:2. В субботу побед добились «Волынь» и «Звезда», а «Днепр» с «Ворсклой» сыграли вничью.

В заключительный день «Черноморец» разгромил на своем поле «Олимпик», а «Динамо» с трудом обыграло «Сталь». Победу киевлянам принес Антунеш за две минуты до конца основного времени.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 4-й тур

Карпаты – Шахтер – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Бланко, 27; 2:0 – Чачуа, 37; 2:1 – Степаненко, 47; 2:2 – Коваленко, 69; 2:3 – Марлос, 87.

Волынь – Звезда – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Баенко, 73 (в свои ворота).

Днепр – Ворскла – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Близниченко, 53 (с пенальти); 1:1 – Хлебас, 67.

Александрия – Заря – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Петряк, 17.

Черноморец – Олимпик – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартыненко, 17; 2:0 – Мартыненко, 36; 3:0 – Барилко, 94.

Сталь – Динамо – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ищенко, 26; 1:1 – Гармаш, 79; 1:2 – Антунеш, 88.