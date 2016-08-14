Черноморец - Олимпик

|14 тур
|7 ноября, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:2
|Олимпик
|1 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Олимпик
|2:2
|Черноморец
|14 тур
|7 ноября, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:2
|Олимпик
|1 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Олимпик
|2:2
|Черноморец
|14 тур
|29 ноября, суббота
|15:00
|Олимпик
|2:1
|Черноморец
|1 тур
|26 июля, суббота
|20:00
|Черноморец
|4:0
|Олимпик
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|22
|19
|3
|0
|47:14
|+33
|60
|2.
|Динамо К
|22
|14
|4
|4
|43:23
|+20
|46
|3.
|Заря
|22
|12
|4
|6
|34:21
|+13
|40
|4.
|Олимпик Дн
|22
|9
|7
|6
|28:30
|-2
|34
|5.
|Александрия
|22
|9
|6
|7
|37:28
|+9
|33
|6.
|Черноморец Од
|22
|7
|6
|9
|17:23
|-6
|27
|7.
|Ворскла
|22
|6
|6
|10
|24:28
|-4
|24
|8.
|Сталь
|22
|6
|6
|10
|20:25
|-5
|24
|9.
|Звезда К
|22
|6
|5
|11
|20:33
|-13
|23
|10.
|Днепр Дп
|22
|4
|10
|8
|21:30
|-9
|22
|11.
|Карпаты
|22
|4
|7
|11
|21:30
|-9
|19
|12.
|Волынь
|22
|2
|4
|16
|13:40
|-27
|10