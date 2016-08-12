Дзагоев: «Нойштедтер? На его позиции в сборной есть игроки не хуже»

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев выразил мнение, что бразильский защитник армейцев Марио Фернандес может помочь сборной России.

«Натурализация Марио Фернандеса может стать большим усилением для сборной. Я вижу каждый день, как он старается, сколько он работает. Своим отношением к делу он похож не на бразильца, а, скорее, на немца – работает как машина.

Натурализация – довольно распространенная для всего мира практика – значит, сборные видят в этом свои плюсы. К примеру, Диего Коста ведь совсем не испанец, но был заигран за испанскую сборную. Но я считаю, что натурализовывать нужно тех игроков, которые действительно сильнее российских на голову.

Нойштедтер? «Я считаю, что на позиции Романа в России есть игроки не хуже», – сказал Дзагоев.