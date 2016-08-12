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  • Дзагоев: «Нойштедтер? На его позиции в сборной есть игроки не хуже»

Дзагоев: «Нойштедтер? На его позиции в сборной есть игроки не хуже»

12 августа 2016, 21:18
19

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев выразил мнение, что бразильский защитник армейцев Марио Фернандес может помочь сборной России.

«Натурализация Марио Фернандеса может стать большим усилением для сборной. Я вижу каждый день, как он старается, сколько он работает. Своим отношением к делу он похож не на бразильца, а, скорее, на немца – работает как машина.

Натурализация – довольно распространенная для всего мира практика – значит, сборные видят в этом свои плюсы. К примеру, Диего Коста ведь совсем не испанец, но был заигран за испанскую сборную. Но я считаю, что натурализовывать нужно тех игроков, которые действительно сильнее российских на голову.

Нойштедтер? «Я считаю, что на позиции Романа в России есть игроки не хуже», – сказал Дзагоев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Россия Дзагоев Алан Нойштедтер Роман Фернандес Марио
Комментарии (19)
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sergan113
1471026597
А что состав сборной уже объявлен? Или Дзагоев теперь определяет кто должен играть за страну?
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Диктор
1471027203
Ух ты -Дзагоев что тренером стал?
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Joko21
1471029378
непонятно для чего его натурализовали. Ни чего не показал
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Alessandro_grande
1471030150
Кто вообще такой Нойштедер? За какие заслуги ему дали гражданство, и взяли в сборную, он великий игрок Чтоли? Сперва пытался пробиться в сборную Украины, туда не взяли, решил в сборную России, Мутко его взял! Но ему все равно за какую страну играть! На мой взгляд, мальчик просто хочет поиграть на евро и ЧМ и не важно за какую страну, просто поучаствовать, поставить в своей биографии на википедии плюсик в разделе сборной....молчу уже про его игру на евро 16
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Alessandro_grande
1471030714
Я понимаю, что Нойштедеру с такой игрой не пробиться в состав сборной Германии и сам он понимает, но вдруг вспомнил про свои Русские корни и решил в Российскую сборную податься....а теперь вопрос, зачем он нам нужен? У нас своих чтоли воспитанников нет? Вроде есть и играют не хуже
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Joker Loko
1471038516
а на позиции Фернандеса нет?)
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СЛАВА 81
1471040527
Пусть любого натурализуют, пусть знают , что наши футболисты говно.
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бочаров
1471046290
и на твоей позиции Алан есть сильнее парни
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talgatnurzhanov2006
1471060600
двойные стандарты
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Бизон 74
1471082146
К натурализации отношусь положительно. А наши ленивые-высокооплачиваемые только злят своей "игрой". Черчесову будет очень сложно. Если пойдет на формирование состава сборной из блатных-грош ему цена
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