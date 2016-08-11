«Амкар» на полгода отправил Мищенко в аренду в «Ильечевец»

Нападающий «Амкара» Олег Мищенко проведет первую половину нынешнего сезона на правах аренды в «Ильичевце».

В послужном списке 26-летнего игрока значатся такие клубы как донецкий «Металлург», алчевская «Сталь», «Говерла» и «Ворскла». Всего в УПЛ на счету украинца более 100 игр.

Мищенко перебрался в пермский клуб из «Ворсклы» в начале 2016 года. За время своих выступлений в «Амкаре» он принял участие в одном поединке РФПЛ и в двух играх молодежного первенства, отметившись одним забитым мячом.