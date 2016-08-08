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    Симонян: «11 августа мы утвердим главного тренера сборной России»

    Вице-президент РФС Никита Симонян рассказал об итогах заседания Бюро Исполкома РФС, которое состоялось сегодня.

    «Сегодня мы провели очередное заседание Бюро. Президент организации Виталий Мутко на нем подробно рассказал о беседах с кандидатами на пост главного тренера национальной сборной России, изложил свое видение ситуации. Все члены Бюро также высказали свое мнение по данному вопросу. В результате мы предварительно запланировали 11 августа созвать заседание Исполкома РФС и утвердить на нем нового главного сборной России», – заявил Симонян.

    Источник: РФС

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    08.08.2016 20:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 23:52

      утвердим...а потом отправим в отставку...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 августа 2016, 21:32

      нужно делать запрет на увольнение тренера по ходу сезона. Цирк какой то за сезон 3-4 раза тренеров меняют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 8 августа 2016, 20:57

      Самого Никиту Палыча давно пора на покой отправить. Шутка ли - 89 лет! Всё трудится...

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 8 августа 2016, 20:57

      Очень информативно!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 августа 2016, 20:25

      Бердыева в сборную..... пусть подготовит ребят к чемпионату мира

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 августа 2016, 20:24

      100 процентов Бердыев. Всё просто.Из Ростова ушёл а обьявления что он в Спартаке ещё нет.Меня мысль посетила одна....вот тут тренер ни стого ни с сего из Локо уходит я подозреваю что он станет тренером Спартака

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