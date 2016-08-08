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  • Симонян: «11 августа мы утвердим главного тренера сборной России»

Симонян: «11 августа мы утвердим главного тренера сборной России»

8 августа 2016, 20:21
6

Вице-президент РФС Никита Симонян рассказал об итогах заседания Бюро Исполкома РФС, которое состоялось сегодня.

«Сегодня мы провели очередное заседание Бюро. Президент организации Виталий Мутко на нем подробно рассказал о беседах с кандидатами на пост главного тренера национальной сборной России, изложил свое видение ситуации. Все члены Бюро также высказали свое мнение по данному вопросу. В результате мы предварительно запланировали 11 августа созвать заседание Исполкома РФС и утвердить на нем нового главного сборной России», – заявил Симонян.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Симонян Никита
Комментарии (6)
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Kosmotoga
1470677064
100 процентов Бердыев. Всё просто.Из Ростова ушёл а обьявления что он в Спартаке ещё нет.Меня мысль посетила одна....вот тут тренер ни стого ни с сего из Локо уходит я подозреваю что он станет тренером Спартака
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a-rakhmatov
1470677122
Бердыева в сборную..... пусть подготовит ребят к чемпионату мира
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kotmyshka
1470679029
Очень информативно!
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Kondrat Jr
1470679065
Самого Никиту Палыча давно пора на покой отправить. Шутка ли - 89 лет! Всё трудится...
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KARAT777
1470681173
нужно делать запрет на увольнение тренера по ходу сезона. Цирк какой то за сезон 3-4 раза тренеров меняют
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fakel-vrn
1470689543
утвердим...а потом отправим в отставку...
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