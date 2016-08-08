Симонян: «11 августа мы утвердим главного тренера сборной России»

Вице-президент РФС Никита Симонян рассказал об итогах заседания Бюро Исполкома РФС, которое состоялось сегодня.

«Сегодня мы провели очередное заседание Бюро. Президент организации Виталий Мутко на нем подробно рассказал о беседах с кандидатами на пост главного тренера национальной сборной России, изложил свое видение ситуации. Все члены Бюро также высказали свое мнение по данному вопросу. В результате мы предварительно запланировали 11 августа созвать заседание Исполкома РФС и утвердить на нем нового главного сборной России», – заявил Симонян.