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    Семин готов вернуться в «Локомотив»

    Бывший главный тренер и президент «Локомотива» Юрий Семин признался, что готов рассмотреть вариант своего возвращения в стан железнодорожников.

    «Я не могу комментировать отставку Черевченко, пусть руководители клуба дают комментарии. Конечно, я бы вернулся в «Локомотив», так как клуб для меня небезразличен. Но это зависит не только от меня. Если мне поступит предложение, то я его рассмотрю», – заявил Семин.

    Напомним, сегодня стало известно о том, что нынешний наставник «Локомотива» Игорь Черевченко подал в отставку.

    Источник: ТАСС

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    08.08.2016 18:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 августа 2016, 20:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сёмин - отработанный материал.

      -5
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      Рейтинг: +12

      Александр749 8 августа 2016, 19:47

      Хуже уже некуда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Александр749 8 августа 2016, 19:16

      Давно пора вернуться и поднять Локомотив на былой уровень. Тем более "бабы" нет за рулем.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Александр749 8 августа 2016, 19:32

      Прааааааааавильное решение, только без "бабы" может быть и хуже.

      0
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик > vladimir-7 8 августа 2016, 20:04

      Хуже уже некуда, эта конявая всё уже развалила.

      1
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