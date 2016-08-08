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    Черевченко покинет «Локомотив» 10 августа

    Как стало известно «Бомбардиру», на сегодняшней утренней тренировке главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко дал понять футболистам, что в среду может произойти его отставка. Именно 10 августа пройдет собрание совета директоров клуба, на котором может быть объявлено об отставке президента «Локо» Ольги Смородской.

    «Ну, ничего. Хоть отдохнете от меня. После выходного попрощаемся», – сказал Черевченко.

    Стоит отметить, что сегодня футболисты «Локо» тренируются, а на вторник у команды запланирован выходной день.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2016 16:02
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 22:14

      без смородской оли черевченко уже не может работать)...семин вернется..если его позовут)

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 августа 2016, 22:00

      Когда это прекратится , достали эти перестановки !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt 8 августа 2016, 19:53

      Как же заебали ети железнодорожники! Все думают, что есть такой тренер при котором Локо сразу станет чемпионом. Не смотря на отсутствие каких-то титулов и европейских достижений. Скажу одно: "При таких мизерных тратах во время трансферного окна, Вам чемпионство не видать еще очень много-много столетий". Все лидирующие клубы тратятся много на трансферах и поэтому они ставят высшие цели. Но Локо не тратя ни чего, хотят все!

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 августа 2016, 19:34

      кто скажет..он то чем провинился...? в самом начале сезона плять..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 8 августа 2016, 19:42

      понятно..друга не взяли в тренерский штаб..у всех принципы до некуда..

      -1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 августа 2016, 17:43

      Ннннннннннеееееееееееееееееетттттттттттттт!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 августа 2016, 17:34

      Очень жаль.

      3
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 > Павел Амурский 8 августа 2016, 17:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Черевченко приглашают в сборную а Смородская в РФС может даже возглавит этот чудо коллектив дармоедов

      -4
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      Рейтинг: +691

      retiremen 8 августа 2016, 17:31

      Кубань, меняя тренеров как перчатки, добилась небывалых результатов. Нынче на последнем месте в ФНЛ. Ждем очередной отставки.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 8 августа 2016, 16:51

      Забавная стабильность истории - как август приходит, так жди переворотов и смены власти. Везде и во всём. Только лучше не будет, из нашего дерьма конфеты хреновые. С ув.

      0
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      Рейтинг: +17

      voynovvv 8 августа 2016, 16:48

      Только в России тренерская чехарда начинается с 1 тура.

      5
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 августа 2016, 16:44

      НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ

      2
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