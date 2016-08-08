Черевченко покинет «Локомотив» 10 августа

Как стало известно «Бомбардиру», на сегодняшней утренней тренировке главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко дал понять футболистам, что в среду может произойти его отставка. Именно 10 августа пройдет собрание совета директоров клуба, на котором может быть объявлено об отставке президента «Локо» Ольги Смородской.

«Ну, ничего. Хоть отдохнете от меня. После выходного попрощаемся», – сказал Черевченко.

Стоит отметить, что сегодня футболисты «Локо» тренируются, а на вторник у команды запланирован выходной день.