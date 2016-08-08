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Черевченко покинет «Локомотив» 10 августа

8 августа 2016, 16:02
20

Как стало известно «Бомбардиру», на сегодняшней утренней тренировке главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко дал понять футболистам, что в среду может произойти его отставка. Именно 10 августа пройдет собрание совета директоров клуба, на котором может быть объявлено об отставке президента «Локо» Ольги Смородской.

«Ну, ничего. Хоть отдохнете от меня. После выходного попрощаемся», – сказал Черевченко.

Стоит отметить, что сегодня футболисты «Локо» тренируются, а на вторник у команды запланирован выходной день.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (20)
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Romantic2010
1470661612
Мотиватор из Черевченко плохой. Не умеет встряхивать и настроить команду. Нужен тренер мотиватор!!! А так,спасибо за всё Игорь Геннадьевич, надеюсь, что когда-нибудь вернёшься!!!
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Тренер Зенита
1470662810
2 тура ещё не прошло, уже 3 тренера уволены:))
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Nesterenko
1470662854
Здесь что-то не так, игроков не покупали, но все уходят (и игроки и тренер и руководство ). Не дай бог если это ФНЛ
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Алексей1988
1470663280
если руководство шлакомотива думает, что все пробелмы в тренере, то ошибаются. все проблемы уже позади были, с уходом Оленьки.
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LokoGoGo
1470663879
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ
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voynovvv
1470664125
Только в России тренерская чехарда начинается с 1 тура.
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Дон Посей
1470664287
Забавная стабильность истории - как август приходит, так жди переворотов и смены власти. Везде и во всём. Только лучше не будет, из нашего дерьма конфеты хреновые. С ув.
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Павел Амурский
1470666864
Очень жаль.
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Chernyi Lis
1470674072
кто скажет..он то чем провинился...? в самом начале сезона плять..
Ответить
Lilipyt
1470675201
Как же заебали ети железнодорожники! Все думают, что есть такой тренер при котором Локо сразу станет чемпионом. Не смотря на отсутствие каких-то титулов и европейских достижений. Скажу одно: "При таких мизерных тратах во время трансферного окна, Вам чемпионство не видать еще очень много-много столетий". Все лидирующие клубы тратятся много на трансферах и поэтому они ставят высшие цели. Но Локо не тратя ни чего, хотят все!
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