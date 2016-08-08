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Хесе: «ПСЖ» – один из сильнейших клубов Европы»

8 августа 2016, 15:43

Новичок «ПСЖ» Хесе, который сегодня официально оформил свой переход из мадридского «Реала», признался, что рад оказаться в Париже.

«Я рад присоединиться к такой команде, как «ПСЖ». Это один из сильнейших клубов Европы. У меня большие амбиции, как и у клуба, и я рад возможности поработать с Унаи Эмери, который заработал себе отличную репутацию в Испании и всей Европе своими тренерскими качествами. Не могу дождаться начала новой главы в моей карьере», – сказал Хесе.

Напомним, что контракт Хесе с «ПСЖ» рассчитан на пять лет.

Источник: ФК «ПСЖ»
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Хесе
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