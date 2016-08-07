УПЛ. «Шахтер» обыграл «Александрию», «Заря» разгромила «Черноморец» и другие результаты

В воскресенье четырьмя матчами завершился 3-й тур УПЛ. «Шахтер» минимально обыграл «Александрию», «Олимпик» разобрался со «Звездой», «Заря» разгромила «Черноморец», а «Ворскла» и «Карпаты» сыграли вничью.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 3-й тур

Олимпик – Звезда – 4:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Матяж, 54; 2:0 – Шестаков, 59; 2:1 – Лупашко, 69; 3:1 – Поступаленко, 73; 4:1 – Корнев, 87; 4:2 – Загальский, 90.

Ворскла – Карпаты – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Грисьо, 25; 1:1 – Коломоец, 77.

Заря – Черноморец – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Караваев, 15; 2:0 – Петряк, 22; 3:0 – Караваев, 30; 4:0 – Чайковский, 73.

Шахтер – Александрия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Исмаили, 35.