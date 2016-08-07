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Олимпик - Звезда К

07.08.2016, Воскресенье, 17:00 мск Донецк, стадион Олимпик Украина. Премьер-Лига, 3 тур Олимпик - Звезда К
Украина. Первая лига (2013/2014)
24 тур
18 апреля, пятница 17:00 Олимпик 1:2 Звезда К
9 тур
7 сентября, суббота 17:00 Звезда К 1:3 Олимпик
Украина. Первая лига (2012/2013)
34 тур
8 июня, суббота 19:00 Олимпик 4:0 Звезда К
17 тур
27 октября, суббота 16:00 Звезда К 1:2 Олимпик
Украина. Первая лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Звезда К 2:0 Олимпик
15 тур
10 октября, понедельник 16:30 Олимпик 1:1 Звезда К
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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