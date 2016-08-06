Булыкин: «У «Ростова» есть шансы против «Аякса», нужно только воспользоваться ими»

Экс-нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Ростова» и амстердамского клуба в очном противостоянии в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, первая встреча состоится на поле красно-белых 16 или 17 августа, ответная – через неделю в Ростове-на-Дону.

«Ростов» обыграл «Андерлехт», а теперь соперник посильнее. У «Ростова» есть шансы, нужно только воспользоваться ими. Я расцениваю шансы команд как 50 на 50. И Нидерланды, и Бельгия взяли курс на молодых футболистов. Им тяжеловато показывать очень достойный футбол с молодежью в составе. При этом все знают, что такое «Аякс», какая у них школа, какая собрана там молодежь. На протяжении долгого времени они являлись лидерами чемпионата Нидерландов», – сказал Булыкин.