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  • «Ростов» сразится за выход в групповую стадию ЛЧ с «Аяксом», «Порту» – с «Ромой»

«Ростов» сразится за выход в групповую стадию ЛЧ с «Аяксом», «Порту» – с «Ромой»

5 августа 2016, 13:15
36

Сегодня в в Ньоне прошла жеребьевка заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов, на которой определился соперник «Ростова». Напомним, что российский клуб попал в число несеяных и сыграет с одним из клубов, получивших посев.

В четвертом квалификационном раунде турнира команда Курбана Бердыева встретится с «Аяксом». Первый матч «Ростов» проведет на выезде, ответный – дома.

Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов:

«Лудогорец» (Болгария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
«Селтик» (Шотландия) – «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль)
«Копенгаген» (Дания) – АПОЭЛ (Кипр)
«Дандолк» (Ирландия) – «Легия» (Польша)
«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Стяуа» (Румыния) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
«Аякс» (Голландия) – «Ростов» (Россия)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Боруссия Менхенгладбах» (Германия)
«Вильярреал» (Испания) – «Монако» (Франция)

Первые матчи будут сыграны 16/17 августа, а ответные встречи пройдут 23/24 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Манчестер Сити Аякс ФКСБ Рома Порту
Комментарии (36)
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ivanthebest
1470392712
Ожидаемо) Пожалуй наилучший вариант из тех, что были. Конечно Аякс будет фаворитом в этой паре, но это вполне проходимый соперник для Ростова. Удачи! Хочу увидеть Вас в группе ЛЧ.
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serega99
1470392787
Ростову по силам пройти Аякс, но будет непросто.
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Totti11
1470392847
Для Ростова все команды сильные! Ростов будет играть в свой футбол не зависимо от соперника!!! И то, что он прошёл Андерлехт, уже большой успех. Это Вам не АЕК...... ( это к красно-белым).
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Димон Алма-Ата
1470393983
Это Гвардиоле крупно повезло.
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isa361
1470394338
вперед Ростов!
Ответить
Бестолковый
1470396277
Будет интересно посмотреть на Ростов против Аякса. Курбан Барселона брал, Андерлехт брал, Москва брал, Питер брал, Аякс возьмет.
Ответить
зиргай
1470397527
Удачи Ростову! ждем очередную искру от Бекиевича и К.
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SAvoSH
1470397949
Трепещите голландцы! Донские казаки во главе с атаманом Бердыевым едут к вам!
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алекс88
1470398007
Нам как всегда везёт...попалась самая проводимая команда+ещё и милика продали
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kurskih
1470399307
Заказывали Аякс - получите ;) Теперь только побеждать, отмазки не принимаются!
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