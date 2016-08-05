«Ростов» сразится за выход в групповую стадию ЛЧ с «Аяксом», «Порту» – с «Ромой»

Сегодня в в Ньоне прошла жеребьевка заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов, на которой определился соперник «Ростова». Напомним, что российский клуб попал в число несеяных и сыграет с одним из клубов, получивших посев.

В четвертом квалификационном раунде турнира команда Курбана Бердыева встретится с «Аяксом». Первый матч «Ростов» проведет на выезде, ответный – дома.

Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов:

«Лудогорец» (Болгария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)

«Селтик» (Шотландия) – «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль)

«Копенгаген» (Дания) – АПОЭЛ (Кипр)

«Дандолк» (Ирландия) – «Легия» (Польша)

«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Зальцбург» (Австрия)

«Стяуа» (Румыния) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)

«Аякс» (Голландия) – «Ростов» (Россия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Боруссия Менхенгладбах» (Германия)

«Вильярреал» (Испания) – «Монако» (Франция)

Первые матчи будут сыграны 16/17 августа, а ответные встречи пройдут 23/24 августа.