Главный тренер «Андерлехта»: «Мы играли против очень сильного соперника»

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер подвел итоги ответного матча третьего раунда Лиги чемпионов с «Ростовом» (0:2).

– Мы очень разочарованы. Сегодня мы не были достаточно агрессивны. Соперник хорошо играл – забив гол, они опустились и не дали нам пространства. После перерыва мы пробовали вернуться в матч, но сразу пропустили. Старались создать моменты, однако ничего не вышло.

– Вы проиграли из-за проблем в защите?

– Да, центральная зона – наша проблема. К тому же «Ростов» выставил двух классных форвардов. Один хорошо боролся за верх, другой очень силен индивидуально. И в итоге защитники опасались идти вперед и помогать атакующим игрокам. Возможно, было слишком много уважения к сопернику, чересчур боялись «Ростов».

– Как объясните, почему центральные защитники играли на разных линиях?

– У нас большое количество изменений в команде, состав поменялся радикально. Отладить до автоматизма эти действия, разумеется, не было времени. К тому же в опорной зоне слабо сыграли – я имею в виду оборонительные действия.

– Не беспокоитесь о будущем, как будете играть в чемпионате?

– Даже из проигрышных матчей надо извлекать уроки. Эта игра поможет нам в будущем, тем более, что мы играли против очень сильного соперника.

– Теперь вы попали в Лигу Европы...

– Не буду обсуждать ее пока, мы не знаем соперника еще.