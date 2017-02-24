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    Рене Вайлер

    Тренер
    Имя Рене
    Фамилия Вайлер
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 13 сентября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Андерлехт 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.09.2017 Бавария 3 : 0 Андерлехт
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