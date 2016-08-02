Вайлер: «Нулевая ничья с «Ростовом»? Такие расчеты – для журналистов и болельщиков»

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер рассказал о подготовке своей команды к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ростова», который состоится в среду, 3 августа. Первая встреча в Ростове-на-Дону завершилась вничью – 2:2.

– Мы все уверены в своих силах. Но думаю, у «Ростова» такое же чувство.

– Какие уроки вы вынесли из первой встречи?

– «Ростов» играл довольно открыто, и показал себя неплохо. Это сильная команда – недаром она заняла второе место в своем чемпионате. У них хорошо налажена игра на стандартах. Будет сложный матч, и нам надо будет выложиться на 100 процентов, чтобы пройти в следующий раунд.

– Нулевой ничьи будет достаточно для прохода. Как это повлияет на ваши планы на игру?

– Такие расчеты – это для журналистов и болельщиков. Нам необходимо использовать те возможности забить, который у нас будут. Любой гол сильно нам поможет, поскольку 1:1 нас устроит тоже.