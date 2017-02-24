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    Главный тренер «Андерлехта»: «Удача? Нам повезло в том числе»

    Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился эмоциями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита». Напомним, в первой встрече бельгийцы победили со счетом 2:0, в ответной игре уступили 1:3, но прошли в следующий этап турнира за счет гола, забитого на выезде.

    – Вас не удивило, что «Зенит» оставил Ивановича в запасе?

    – Нет, не удивило. Это лишний раз доказывает, что «Зенит» – хорошая команда, которая может оставить в запасе игрока уровня Ивановича. К тому же, не забывайте о том, что в первом матче и Ивановичу, и Эрнани было тяжело бороться с Ашампонгом.

    – Перед матчем вы говорили о том, что постараетесь владеть инициативой, но первым номером играл «Зенит». Почему?

    – Из-за действий «Зенита» мы не смогли создать много моментов. Соперник явно боялся потерять мяч и отдать инициативу. В Брюсселе тоже владение мячом было на стороне «Зенита».

    – Как вы думаете, Дзюба способен усилить большой европейский клуб?

    – Это очень хороший нападающий с хорошей техникой. Мы играли против него, когда он был футболистом «Зенита». Будем играть и когда он будет в другом клубе.

    – Удача – главная причина вашей победы?

    – Нам повезло в том числе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 00:10
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