Главный тренер «Андерлехта»: «Удача? Нам повезло в том числе»

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился эмоциями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита». Напомним, в первой встрече бельгийцы победили со счетом 2:0, в ответной игре уступили 1:3, но прошли в следующий этап турнира за счет гола, забитого на выезде.

– Вас не удивило, что «Зенит» оставил Ивановича в запасе?

– Нет, не удивило. Это лишний раз доказывает, что «Зенит» – хорошая команда, которая может оставить в запасе игрока уровня Ивановича. К тому же, не забывайте о том, что в первом матче и Ивановичу, и Эрнани было тяжело бороться с Ашампонгом.

– Перед матчем вы говорили о том, что постараетесь владеть инициативой, но первым номером играл «Зенит». Почему?

– Из-за действий «Зенита» мы не смогли создать много моментов. Соперник явно боялся потерять мяч и отдать инициативу. В Брюсселе тоже владение мячом было на стороне «Зенита».

– Как вы думаете, Дзюба способен усилить большой европейский клуб?

– Это очень хороший нападающий с хорошей техникой. Мы играли против него, когда он был футболистом «Зенита». Будем играть и когда он будет в другом клубе.

– Удача – главная причина вашей победы?

– Нам повезло в том числе.