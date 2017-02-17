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    Вайлер: «Выбор в атаке в пользу Ашампонга оказался верным»

    Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер признал удачный выбор состава, что помогло его команде одержать победу над «Зенитом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Нам удался отличный матч против сильной команды. Выбор в атаке в пользу Ашампонга оказался верным. У него отличная скорость, в отличие от Ивановича, что и сказалось в сегодняшней встрече. Как бы то ни было, чемпионат Бельгии остается для нас приоритетной целью», – приводит слова Вайлера Sporza.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» – «Зенит» закончился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 06:06
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