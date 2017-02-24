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Орлов: «Луческу не руководил игрой, он упустил нить»

24 февраля 2017, 09:31
22

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой в адрес главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу за вылет из 1/16 финала Лиги Европы по итогам противостояния с «Андерлехтом».

«Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень (защитник Нуйтинк, рост 183 см), видно же, что выпускают высокого. Для чего? Чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл. Моуринью выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет – так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.

Не уверен, что Данни вообще стоило менять, он хорошо бегал. А Луческу его хотел еще на 70-й минуте убрать. Ну разве Мак стоит Данни? Ты выпускаешь Мака, в надежде, что он мяч подержит? Так в футболе не бывает, это не хоккей. В итоге он побежал на фланг, и из-под него подали. Дальше перепасовка головой – и конец. Просто тренер Вайлер выпустил защитника, чтобы тот играл при стандартах. Ну, он и отдал голевой пас.

Пусть нам Луческу ответит: «Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?» О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Луческу же опытный тренер, должен понимать. Удивительная ошибка», – сказал Орлов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» закончился со счетом 3:1 (0:2 – первый матч). По сумме двух встреч российская команда выбыла из турнира.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Зенит Андерлехт Данни Иванович Бранислав Ломбертс Николас Мак Роберт Нуйтинк Брам Луческу Мирча Вайлер Рене Орлов Геннадий
Комментарии (22)
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АЛЕКС 58
1487918687
Удивительно,но птица правильно поёт! Вся вина в замене!Цыган виноват!
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порт
1487919203
После драки нужно раны лечить, а не языком молоть.
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firs04
1487919924
Луческу Орлову: Ты че такая дерзкая а?
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Joko21
1487919992
похоже Зенит ошибся в назначении тренера
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Сильвербой
1487920442
Удивляет другое, как спокойно об этом говорят представители Зенита: это футбол, сосредаточимся на РФПЛ и т.д. Это просер натуральный, болельщики ждут еврокубков а не РФПЛ, а у Зенита каждый год одно и тоже, выход в весну и просер на первой же стадии причем до матчей чуть ли не говном забрасывают соперника. Ну хорошо что пока в весну выходят!
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Александр 13
1487922876
Так то оно так, если и выпускать кого то, то Ивановича и дать ему этого лба под персональную опеку, но после драки кулаками не машут
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polt
1487925125
Что при Боаше, что при Луческу фишка от Зенита пропускать вшивенькие необязательные голы после с таким трудом забитых самими.
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ijgjr
1487938165
Наезд на тренера продолжается - это не с проста с самого начало нет ему поддержки - Орлов без команды сверху тоже наверно умничить не стал бы
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Диктор
1487939681
Поменяете сейчас тренера и борьба за золото сойдет на нет,вы хоть поборитесь .
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Garrincha58
1487940163
я это еще вчера написал сразу после матча видать Орлов прочитал и тут же украл мою мысль, а то что Луческу явно не управляет делами в команде это скорей правда чем нет не тот нужен тренер Зениту зачем он не отпустил Ломбертса и маринует его на лавке а Кришито отличный крайний защитник играет в центре а вместо него Жирков если честно он сейчас не в форме нет его проходов навесы все за ворота уж лучше бы его поставил на роль Кокорина этот мажор играл опять все в невпопад для чего его держат я понимаю лимит но ведь в ЛЕ его нет Кокорина надо срочно продавать он тупой игрок ни обводки ни удар,вот когда есть смысл говорить что проигрыш Зенита явная осечка и просчет тренера здесь даже не поспоришь
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