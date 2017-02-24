Орлов: «Луческу не руководил игрой, он упустил нить»

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой в адрес главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу за вылет из 1/16 финала Лиги Европы по итогам противостояния с «Андерлехтом».

«Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень (защитник Нуйтинк, рост 183 см), видно же, что выпускают высокого. Для чего? Чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл. Моуринью выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет – так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.

Не уверен, что Данни вообще стоило менять, он хорошо бегал. А Луческу его хотел еще на 70-й минуте убрать. Ну разве Мак стоит Данни? Ты выпускаешь Мака, в надежде, что он мяч подержит? Так в футболе не бывает, это не хоккей. В итоге он побежал на фланг, и из-под него подали. Дальше перепасовка головой – и конец. Просто тренер Вайлер выпустил защитника, чтобы тот играл при стандартах. Ну, он и отдал голевой пас.

Пусть нам Луческу ответит: «Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?» О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Луческу же опытный тренер, должен понимать. Удивительная ошибка», – сказал Орлов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» закончился со счетом 3:1 (0:2 – первый матч). По сумме двух встреч российская команда выбыла из турнира.