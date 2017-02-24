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    Орлов: «Луческу не руководил игрой, он упустил нить»

    Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой в адрес главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу за вылет из 1/16 финала Лиги Европы по итогам противостояния с «Андерлехтом».

    «Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень (защитник Нуйтинк, рост 183 см), видно же, что выпускают высокого. Для чего? Чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл. Моуринью выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет – так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.

    Не уверен, что Данни вообще стоило менять, он хорошо бегал. А Луческу его хотел еще на 70-й минуте убрать. Ну разве Мак стоит Данни? Ты выпускаешь Мака, в надежде, что он мяч подержит? Так в футболе не бывает, это не хоккей. В итоге он побежал на фланг, и из-под него подали. Дальше перепасовка головой – и конец. Просто тренер Вайлер выпустил защитника, чтобы тот играл при стандартах. Ну, он и отдал голевой пас.

    Пусть нам Луческу ответит: «Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?» О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Луческу же опытный тренер, должен понимать. Удивительная ошибка», – сказал Орлов.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» закончился со счетом 3:1 (0:2 – первый матч). По сумме двух встреч российская команда выбыла из турнира.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.02.2017 09:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 27 февраля 2017, 17:59

      ZENIT-59На мой взгляд в центре обороны должен был играть Ломберс, но не Нету.У португальца и раньше было много ошибок, если раньше Гарай подчищал всё, то теперь это делать некому!Я бы давно поменял бы этого игрока на кого-то другого,или отправил бы в Португалию.Пока он в команде-будет много ошибок в центре обороны

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 февраля 2017, 15:59

      Виноваты игроки , а не тренер.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2017, 15:42

      я это еще вчера написал сразу после матча видать Орлов прочитал и тут же украл мою мысль, а то что Луческу явно не управляет делами в команде это скорей правда чем нет не тот нужен тренер Зениту зачем он не отпустил Ломбертса и маринует его на лавке а Кришито отличный крайний защитник играет в центре а вместо него Жирков если честно он сейчас не в форме нет его проходов навесы все за ворота уж лучше бы его поставил на роль Кокорина этот мажор играл опять все в невпопад для чего его держат я понимаю лимит но ведь в ЛЕ его нет Кокорина надо срочно продавать он тупой игрок ни обводки ни удар,вот когда есть смысл говорить что проигрыш Зенита явная осечка и просчет тренера здесь даже не поспоришь

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 февраля 2017, 15:34

      Поменяете сейчас тренера и борьба за золото сойдет на нет,вы хоть поборитесь .

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 февраля 2017, 15:09

      Наезд на тренера продолжается - это не с проста с самого начало нет ему поддержки - Орлов без команды сверху тоже наверно умничить не стал бы

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 февраля 2017, 13:02

      Орлов начинает критиковать тренера когда что-то знает. Так было со всеми предыдущими перед их отставкой.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 февраля 2017, 13:00

      Тут Орлов прав ! Потрясающее отношение к результату.Так,в норме,тренеры себя не ведут.Цыган стоял,как равнодушный болельщик с другой команды. Похожа на правду молва о том,что у него разлад со многими игроками и Мюллер хочет его менять.

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      Рейтинг: +4934

      polt 24 февраля 2017, 11:32

      Что при Боаше, что при Луческу фишка от Зенита пропускать вшивенькие необязательные голы после с таким трудом забитых самими.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > polt 24 февраля 2017, 11:53

      Это ко всем нашим командам относиться.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2017, 11:05

      Мимо не успел даже пукнуть ,как прилетело сверху..
      Ну какой это Центр?

      0
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 24 февраля 2017, 10:54

      Так то оно так, если и выпускать кого то, то Ивановича и дать ему этого лба под персональную опеку, но после драки кулаками не машут

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