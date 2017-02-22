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    Вайлер заявил, что «Андерлехт» не собирается играть лишь на контратаках в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер накануне ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» подчеркнул, что брюссельцы не собираются отходить в оборону и защищать счет 2:0, добытый в первой встрече в Бельгии. По словам специалиста, его команда не будет действовать лишь на контратаках, а постарается завладеть мячом.

    Матч состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля, и начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Надо помнить, что команде нужен мяч, чтобы забить. Мы не можем отдать мяч «Зениту», мы не собираемся отдавать инициативу и играть только на контратаках, не собираемся «садиться» к своим воротам», – сказал Вайлер.

    Источник: Р-Спорт

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    22.02.2017 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2017, 10:32

      Врёт, будут сидеть в своей штрафной всю игру.

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