Карпин: «Против «Андерлехта» «Ростову» не нужно играть первым номером, у него это не очень хорошо получается»

Бывший главный тренер «Армавира» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом». Напомним, первая встреча завершилась вничью – 2:2.

«Я думаю, что Бердыев ничего менять не будет, а «Ростов» будет играть по схеме 3-5-2. «Ростову» не нужно играть первым номером, у него это не очень хорошо получается. Забить можно всегда, но и пропустить тоже.

Нужно уповать на то, что внимательно сыграют в обороне при стандартах, не будут терять мяч на своей половине поля сразу после отбора и в атаке забьют либо при стандарте, либо в контратаке», – сказал Карпин.