Лига чемпионов. «Лудогорец» прошел «Црвену Звезду»

«Лудогорец» выбил «Црвену Звезду» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. После ничьей 2:2 в первом матче команды завершили основное время поединка в Белграде с тем же счетом. В дополнительное время болгарская команда забила еще два мяча, а бразилец Вандерсон оформил хет-трик.

«Лудогорец» стал пятым участником раунда плей-офф. Ранее в последний этап квалификации Лиги чемпионов пробились «Дандолк» (Ирландия), АПОЭЛ (Кипр), «Динамо» З (Хорватия) и «Виктория» (Чехия).

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

Црвена Звезда (Сербия) – Лудогорец (Болгария) – 2:4 (1:2, 1:0)

Голы: 1:0 – Дональд, 17; 1:1 – Кафу, 24; 1:2 – Вандерсон, 40; 2:2 – Ибанес, 62 (с пенальти); 2:3 – Вандерсон, 92; 2:4 – Вандерсон, 97.

Первый матч – 2:2.