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Црвена Звезда - Лудогорец

02.08.2016, Вторник, 21:30 мск Белград, стадион Райко Митич Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Црвена Звезда - Лудогорец
Первый матч: 2 - 2
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 26 июля, вторник 21:00 Лудогорец 2:2 Црвена Звезда
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