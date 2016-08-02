Лига чемпионов. «Виктория» дожала «Карабах» и вышла в плей-офф раунд

«Виктория» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграла вничью с «Карабахом». Матч, проходивший в Азербайджане, завершился вничью 1:1. На гол Муарема, который был забит в первом тайме, чешская команда ответила за пять минут до конца матча – отличился Крменчик.

Первый матч между командами завершился нулевой ничьей, поэтому «Виктория» за счет гола на выезде вышла в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

Карабах (Азербайджан) – Виктория (Чехия) – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Муарем, 28; 1:1 – Крменчик, 85.

Первый матч – 0:0